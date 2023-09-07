غالانت يحذّر المواطنين قبيل الأعياد اليهودية: "سيكون هناك من سيحاول إيذاءنا"

يأتي تحذير وزير الأمن على خلفية الارتفاع الكبير في حالة التأهب لعمليات في الآونة الأخيرة

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تقييما للوضع الأمني ​​قبل عطلة أيلول والتي بها الأعياد اليهودية، وحذر من أنه "سيكون هناك من سيحاولون إيذاءنا في العطلة، أقترح على جميع الجماعات الإرهابية - لا تجربونا".

وأضاف: "نحن نمر بفترة أمنية معقدة في كافة القطاعات، وخاصة في الضفة الغربية ومحيط القدس". ويأتي تحذير وزير الأمن على خلفية الارتفاع الكبير في حالة التأهب لعمليات في الآونة الأخيرة.

وحضر تقييم الوضع، الذي أجري في مبنى وزارة الأمن "الكيريا" في تل أبيب، رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، نائب رئيس الشاباك، رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، عوديد باسيوك، ومسؤولون كبار آخرون في المؤسسة الأمنية.

وقال غالانت أنه "خلال هذه الفترة، سيكون هناك من سيحاول إيذاءنا وللتأكد من أن مواطني إسرائيل سيعيشون هذه الفترة بأمان، سيعمل جهاز الأمن ​​على نطاق واسع في حماية الطرق والبلدات. رسالتي إلى رجال الأمن ​​واضحة: يجب علينا حماية مواطني إسرائيل".