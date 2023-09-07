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إسرائيل: مؤيدون لخطة الإصلاح القضائي يتظاهرون أمام المحكمة العليا

i24NEWS

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تجمع الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للإصلاح القضائي في القدس، 7 سبتمبر 2023
Chaim Goldberg/Flash90تجمع الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للإصلاح القضائي في القدس، 7 سبتمبر 2023

"ليس للقضاة سلطة إبطال القوانين الأساسية، ولا إبطال خيار الشعب"، مؤكدين أيضًا أنهم "ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية" وأنهم يطالبون "بإصلاح كامل للعدالة"

تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للإصلاح القضائي، مساء اليوم الخميس، في القدس للمطالبة "بإنهاء دكتاتورية المحكمة العليا"، وهتف المتظاهرون: "ليس للقضاة سلطة إبطال القوانين الأساسية، ولا إبطال خيار الشعب"، مؤكدين أيضًا أنهم "ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية" وأنهم يطالبون "بإصلاح كامل للعدالة".

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وكان وزراء حزب الليكود، الذين لم يشاركوا بأنفسهم، قد دعوا الجماهير إلى التظاهر خارج المحكمة، وتحدث وزير المالية بيتساليل سموتريتش، زعيم الصهيونية الدينية، في المظاهرة، داعيا رئيسة المحكمة العليا القاضية إستر حيوت: "حتى لو كنت تعتقد أن التعديلات التي نقترحها لإصلاح النظام القضائي خاطئة ويجب القيام بها بشكل مختلف" أن وأضاف: "السلطة المفرطة ستضر بالديمقراطية الإسرائيلية. أحثكم على عدم اتخاذ قرار من شأنه أن يمزق شعب إسرائيل، ويمزق العائلات، ويمزق الجيش الإسرائيلي. المسؤولية تقع على عاتقكم".

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جاء هذا التجمع في ظل حكم المحكمة العليا التي يجب أن تبت الأسبوع الوشيك في الالتماسات المقدمة إليها، بحيث تلغي التصويت على إلغاء بند المعقولية، الذي يحرم القضاة من الحكم في معقولية الدعوى.

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