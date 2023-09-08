خوفًا من تدخل عناصر إجرامية: السلطات الإسرائيلية تدرس تأجيل الانتخابات في 12 بلدة عربية

خوفا من تدخل العناصر الإجرامية التي ستنجح في زرع مرشحين نيابة عنها وبالتالي الاستيلاء على السلطة

تدرس الحكومة الإسرائيلية تأجيل الانتخابات المحلية في 12 بلدة عربية. جاء هذا خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس (الخميس) في اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وطرحت الشرطة والشاباك مقترحا لتأجيل الانتخابات المحلية في 12 سلطة عربية - خوفا من تدخل العناصر الإجرامية التي ستنجح في زرع مرشحين نيابة عنها وبالتالي الاستيلاء على السلطة.

ورفضت الشرطة إدراج أسماء البلدات. وطلبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهاريف ميارا دراسة الموضوع قبل تكوين الرأي. قبل حوالي أسبوعين، كشف موقع "واينت" أن ما لا يقل عن 25 مسؤولًا عربيًا منتخبًا تم تعريفهم من قبل الشرطة على أنهم مهددون ويتلقون مستويات مختلفة من الحماية الأمنية.

وأوضح مرشح لرئاسة أحد المجالس المحليّة في شمال اسرائيل، أن "الناس يبتزون لأنهم مهتمون بالمناصب والسلطة وتوظيف أقاربهم، وأنا أتلقى تهديدات وشتائم خطيرة، وأفكر في عدم الترشح والحافظ على حياتي. في بعض الأحيان يتعرض الناس للتهديد لأنهم يكتبون لمن سيصوتون. وللأسف، أصبحت حرية التعبير خطيرة، وقد تسبب ضررا حقيقيا".

وردًا على الموضوع، قالت وزارة الداخلية: "أنها ستواصل الاستعداد لإجراء انتخابات نزيهة في جميع السلطات المحلية والإقليمية في إسرائيل. وبقدر ما تحذر أجهزة تطبيق القانون والاستخبارات من وجود قلق حقيقي ومبرر على نزاهة الانتخابات في بعض السلطات - ستتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لضمان الممارسة الكاملة لحق التصويت والترشح للانتخابات".

وقررت اللجنة الفرعية الأربعاء، التي يرأسها رئيس الوزراء أن يساعد جهاز الأمن العام (الشاباك) الشرطة الإسرائيلية في عملها ضد المنظمات الإجرامية في كل ما يتعلق بانتخابات السلطات المحلية، في إطار صلاحياتها وواجباتها بموجب القانون.