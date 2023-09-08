بعد جلسة تقييم للوضع: تقرر استئناف دخول البضائع من غزة إلى إسرائيل يوم الأحد

تقرر استئناف دخول البضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم

في ختام تقييم الوضع الأمني، أعلن منسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية، صباح اليوم (الجمعة) أنه تقرر استئناف دخول البضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم. وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم 10 سبتمبر عند الساعة 06:00 صباحا.

وذكر منسق الجيش أن القرار اتخذ بعد الانتهاء من التعديلات الأمنية وتنفيذ الدروس المستفادة من المعبر. وأضاف أن "جهاز الأمن الإسرائيلي لن يسمح للفصائل الفلسطينية باستغلال الوسيط المدني والإنساني في قطاع غزة لتلبية احتياجات التعزيزات العسكرية".

منذ عدة أيام لم يكن هناك هدوء على حدود قطاع غزة، حيث عادت حماس إلى أسلوب المظاهرات الذي أزعج الجيش الإسرائيلي بشكل رئيسي في الأيام التي سبقت عملية حارس الجدار.

خلفية تجدد أعمال الشغب جاءت قبل نحو أسبوعين،عندما قررت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، التابعة لحركة حماس، العودة إلى المظاهرات الاحتجاجية داخل السياج الحدودي. ومن أجل تشجيع الشباب على المشاركة في الاضطرابات، التي غالباً ما يتعرضون فيها لإصابات خطيرة، تربط السلطة بين تطوير مخيمات اللاجئين الخمسة في شرق قطاع غزة والاضطرابات من خلال رسائل مثل "نعيد ارضنا المسلوبة".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وقعت اضطرابات عنيفة شارك فيها العشرات الليلة الماضية في منطقة الحدود شمال قطاع غزة. وردت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة بنيران القناصة وبإجراءات لتفريق المظاهرات. وأثناء الاشتباكات، ألقيت عدة عبوات وقنابل يدوية، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".