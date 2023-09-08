ائتلاف يضم حوالي 20 مجموعة يهودية يطالب بإزالة تعريف اليهود"جشعون" من القاموس الوطني الإسباني

"هذه المصطلحات هي نتاج مصطلحات العصور الوسطى وعصر النهضة التي تعبر عن الرفض والحسد تجاه اليهود الذين حصلوا، بسبب عملهم، على أعلى مدخول"

طالب ائتلاف يضم حوالي 20 مجموعة يهودية من الدول الناطقة بالإسبانية من الأكاديمية الملكية الإسبانية هذا الأسبوع إزالة مصطلحين من قاموسها. وقال الائتلاف في رسالة مدعومة من الاتحاد الإسباني للجاليات اليهودية ومركز سيمون فيزنتال، "إن مثل هذه التعريفات تنبع من مواقف معادية للسامية عفا عليها الزمن يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر".

وجاء في الرسالة: "إن تعريفات الكلمتين 'judío' و'judiada' لا تعكس بأي حال من الأحوال المعنى الحقيقي لهذين المصطلحين". وتتابع الرسالة أن "هذه المصطلحات هي نتاج مصطلحات العصور الوسطى وعصر النهضة التي تعبر عن الرفض والحسد تجاه اليهود الذين حصلوا، بسبب عملهم، على أعلى مدخول"

وقالت الجماعات اليهودية المدافعة عن بوجا لوجان لاغو: "المقصود من القواميس أن تعكس استخدام اللغة وتطورها، ويعتمد محتواها على معايير لغوية وأكاديمية". وقالت الأكاديمية الملكية الإسبانية إنها تلقت الطلب وستدرسه.

يُشار إلى التعريف الخامس لمصطلح "judio" اليهودي باللغة الإسبانية، والذي يظهر في القاموس الرسمي للغة الإسبانية للأكاديمية الملكية الإسبانية، على أنه مصطلح مهين "فيما يتعلق بشخص - جشع أو مُقرض مال". مصطلح Juidiada، المشتق من judio، يُعرّف بأنه "خدعة سيئة أو فعل يضر بشخص ما". يذكر القاموس أن الكلمة استُخدمت في الأصل “لأغراض معادية للسامية”.