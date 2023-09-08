"إنني أتطلع إلى زيارة بلدكم قريبا. وآمل أن نتمكن من رؤية رجال الأعمال والخبراء والسياح الإسرائيليين يزورون بابوا غينيا الجديدة، وأن أكون أنا أحد هؤلاء السائحين

قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة من نظيره في بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابي، لزيارة بورت مورسبي، وأكد نتنياهو على نيته خلال افتتاح سفارة بابوا غينيا الجديدة في القدس، وفقا لما ذكرته صحيفة بوست-كوريير بابوا غينيا الجديدة اليوم الجمعة.

وقال نتينياهو "إنني أتطلع إلى زيارة بلدكم قريبا. وآمل أن نتمكن من رؤية رجال الأعمال والخبراء والسياح الإسرائيليين يزورون بابوا غينيا الجديدة، وأن أكون أنا أحد هؤلاء السائحين، كما آمل في المستقبل القريب"، ومن جانبه قال مارابي إنه يتطلع إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى بابوا غينيا الجديدة.

ودعا ماراب بنيامين نتنياهو لزيارة بابوا غينيا الجديدة لوضع حجر الأساس للسفارة الإسرائيلية في بورت مورسبي. وبحسب الصحيفة، فإن بابوا غينيا الجديدة ترد بالمثل من خلال تزويد إسرائيل بقطعة أرض لبناء بعثتها الدبلوماسية عليها.

وافتتحت بابوا غينيا الجديدة، الثلاثاء المنصرم، سفارتها في القدس، وهي خامس سفارة أجنبية يتم إنشاؤها في العاصمة الإسرائيلية، وحضر الحفل بنيامين نتنياهو، وجيمس مارابي، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ورئيس بلدية القدس موشيه ليون.