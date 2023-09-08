بقيت سارة نتنياهو تحت المراقبة طوال الليل في مستشفى هداسا عين كارم في القدس بعد أن بدأت تشعر بالتوعك خلال زيارة الزوجين لقبرص.

بعد عودتها من رحلة إلى قبرص، دخلت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى المستشفى ليلاً في أحد مستشفيات القدس وخرجت منه، صباح اليوم الجمعة، حيث بقيت تحت المراقبة طوال الليل في مستشفى هداسا عين كارم في القدس بعد أن بدأت تشعر بالتوعك خلال زيارة الزوجين لقبرص.

وفي ما لم يعلق المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على هذه المعلومات.