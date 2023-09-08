مجموعة العشرين: السعودية والامارات والهند والولايات المتحدة تجري محادثات بشأن اتفاقية محتملة للسكك الحديدية والموانئ

من المتوقع أن يربط المشروع الدول العربية في بلاد الشام والخليج عبر شبكة من السكك الحديدية ستربط أيضًا بالهند عبر موانئ بحرية في الخليج.

ذكرت "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين أن السعودية والإمارات وأميركا والهند تأمل بالإعلان عن اتفاق كبير مشترك للبنية التحتية في قمة العشرين G20 يربط دول الخليج والدول العربية عبر شبكة سكك حديدية، وقالت إن شبكة السكك الحديدية المنتظر الإعلان عنها سيتم ربطها بالهند عبر الممرات الملاحية من موانئ المنطقة.

ومن المتوقع أن يربط المشروع الدول العربية في بلاد الشام والخليج عبر شبكة من السكك الحديدية ستربط أيضًا بالهند عبر موانئ بحرية في الخليج.

ومن جهته قال مصدران مطلعان على الخطة في تقرير نشره موقع "Axios"، "يعد المشروع إحدى المبادرات الرئيسية في الشرق الأوسط".

ورفض البيت الأبيض التعليق. وفي بيان سابق استعرض رحلة بايدن تضمن أنه سيشارك يوم السبت في "حدث الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي".

وقال مسؤول أميركي مشارك في المحادثات إن "العمل على هذا الإعلان لا يزال مستمرا وهو ليس نهائيا بعد"