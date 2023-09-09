تقرير: إسرائيل تحذّر حماس من مغبة إطلاق صواريخ وسط أعياد رأس السنة اليهودية

يجري جهاز الأمن الإسرائيلي استعدادات أمنية، على نطاق أوسع عشية الأعياد اليهودية التي تستغلها الفصائل الفلسطينية أو منفذو العمليات الفردية على السواء

أفاد تقرير نشره موقع هيئة البث الرسمية كان الجمعة، بأن مسؤولين أمنيين كبار في الجيش الإسرائيلي نقلوا رسائل لحماس عبر وسطاء حذروا فيها من إطلاق صواريخ من قطاع غزة خلال الفترة القريبة حيث يستعد اليهود للاحتفال بأعياد رأس السنة العبرية، ووفقا للتقرير فإن الأجهزة الأمنية في إسرائيل تستعد لمواجهة وإحباط عمليات هجومية تقدر بنحو 200 إنذار يوميا.

يجري الجهاز الأمني استعدادات أمنية، على نطاق أوسع عشية الأعياد اليهودية التي تستغلها الفصائل الفلسطينية أو منفذو العمليات الفردية على السواء وذلك بناء على التحذيرات الأمنية.

ودفعت المخاوف الأمنية قوات الأمن إلى توجيه تحذيرات لحماس تحثها الى عدم القيام بأي محاولة لتنفيذ هجمات أو إطلاق صواريخ. وقد نقلت إسرائيل الرسالة عبر الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الجهتين، واشتملت الرسالة على تحذير واضح بأن إسرائيل سترد بقوة شديدة بحال تم تنفيذ إطلاق صواريخ دون أن تستبعد شن عملية عسكرية.

وتشهد إسرائيل في الفترة الأخيرة تصعيدا خطيرا من الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية، ما أدى إلى الدفع بـ 22 كتيبة من قوات الجيش الإسرائيلي، فضلا عن تفعيل المخابرات الإسرائيلية لتطويق العمليات الهجومية ومنع انطلاقها صوب أهداف إسرائيلية.