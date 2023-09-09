عقد اجتماع للبحث في وقف اطلاق النار وآلية تسليم المطلوبين بقضية أبو أشرف العرموشي وضمان عدم الإضرار بأمن المخيم والجوار وإخلاء مدارس الأونروا من المسلحين

تجددت الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، بين عناصر فتح والمجموعات المتشددة، على جبهة حي حطين، حيث تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف، وفق النشر في الرأي اليوم.

وأفادت الوكالة الرسمية في لبنان، بمقتل 3 أشخاص على الأقل، وسط غياب إمكانية التحقق من تداعيات المواجهات المسلحة، فضلا عن إصابة 11 بجروح بينهم عامل مصري، إثر الرصاص الطائش الذي طال عدة مناطق في صيدا بمحيط المخيم.

وساد الهدوء صباحا مخيم عين الحلوة بفضل تدخل مدير مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد سهيل حرب بحيث احترم الجانبان قرار وقف إطلاق النار منذ السابعة من مساء أمس الجمعة على محاور البركسات الطوارئ وحي البستان ولم تسجل سوى خروقات محدودة تمثلت برشقات نارية وإلقاء قنابل توقفت في الصباح.

ويفيد التقرير في الرأي اليوم بعقد اجتماع في منزل أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لمتابعة تطبيق قرارات هيئة العمل الفلسطيني المشترك في مقدمها التزام تثبيت وقف اطلاق النار وآلية تسليم المطلوبين في قضية أبو أشرف العرموشي بصيغة تضمن عدم استمرار الإضرار بأمن وأمان المخيم والجوار وتحقيق بند اخلاء المسلحين من مدارس الأونروا.

في غضون ذلك، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، تعليمات مشددة لتحقيق التهدئة في مخيم عين الحلوة، وفق النشر في الأناضول. وأفيد أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس تلقى السبت اتصالا هاتفيا من ميقاتي، "وتباحثا في الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة".

عادت الى الواجهة الخميس اشتباكات مسلحة في المخيم بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات دامية بين عناصر "فتح" وفصائل "إسلامية"، نهاية يوليو/ تموز الماضي، أسفرت عن مقتل 14 شخصا بينهم قائد قوات الأمن الوطني بالمخيم التابع لحركة "فتح" أبو أشرف العرموشي، و4 من مرافقيه.