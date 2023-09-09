بايدن يعلن عن مشروع لربط الشرق الأوسط بالقطار، يشمل إسرائيل والسعودية

ولي العهد السعودي يعلن إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم السبت، عن خططهم لبناء طريق تجاري وسكك حديدية، والتي ستربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا في مؤتمر مجموعة العشرين، وبحسب المنشورات فإن إسرائيل ستشارك في مد خطوط السكك الحديدية. البنية التحتية وخطوط الشحن مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن.

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تم الإعلان عن ذلك خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نيودلهي. ولم يحدد البيت الأبيض بالضبط متى سيتم الانتهاء من المشروع وما هي تكلفته وكيف سيتم تمويله. وبحسب منشورات في إسرائيل، من المتوقع أن ينشر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعلانا في الساعات المقبلة حول الدور الذي ستلعبه إسرائيل في المشروع.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن: "هذا مشروع جريء سيغير الأمور، وسنرى تكراره في أجزاء أخرى من العالم". وأضاف سوليفان أن مشروع الربط لا علاقة له باتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، جون فاينر، إن هذا المشروع "أتى نتيجة جهود دبلوماسية هادئة وثنائية وفي إطار متعدد الأطراف أيضا". وأضاف أن المشروع "له قدرات كبيرة لكن لا نعرف كم سيستغرق من الوقت" ليتبلور.

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وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وأضاف على هامش كلمته بـ "قمة العشرين" أن المشروع الاقتصادي سيسهم بتطوير البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية، وسيربط مواني الشرق الأوسط وأوروبا والهند.

وقال، إن الممر الاقتصادي سيوفر فرص عمل طويلة الأمد، موضحا: "الممر الاقتصادي سيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا".

ورحبت المملكة العربية السعودية بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية لدعم وتسهيل التفاوض لتأسيس وتنفيذ هذا المشروع ليشمل الدول المعنية بممرات العبور الخضراء.