بايدن يعلن عن مشروع لربط الشرق الأوسط بالقطار، يشمل إسرائيل والسعودية

أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم السبت، عن خططهم لبناء طريق تجاري وسكك حديدية، والتي ستربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا في مؤتمر مجموعة العشرين، وبحسب المنشورات فإن إسرائيل ستشارك في مد خطوط السكك الحديدية. البنية التحتية وخطوط الشحن مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن.

