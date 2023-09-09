باشر الشاباك التحقيق في الحادثة، وتمكن بعضهم من العودة بعد أكثر من 3 ساعات

أفاد 15 عضو كنيست من حزب "يش عتيد" ، اليوم (السبت)، أن حسابهم على تطبيق "واتس آب" تم حجبه ومنعهم من الوصول إليه. وباشر الشاباك التحقيق في الحادثة، وتمكن بعضهم من العودة بعد أكثر من 3 ساعات.

MARC ISRAEL SELLEM/POOL رئيس المعارضة يائير لبيد يترأس جلسة لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس في 3 يوليو ، 2022.

ومن بين أعضاء الكنيست المحظورين زعيم المعارضة يائير لابيد، ميراف بن آري، يوآف سيجلوفيتش، تاتيانا مزارسكي، ميراف كوهين، رام بن باراك وعضو الكنيست السابقة الذي تترشح حاليا لمنصب رئيس بلدية تل أبيب أورنا باربيباي.

كما تم أيضًا قطع حساب WhatsApp الخاص بعضو الكنيست عوفر كاسيف وتم تعليقه خلال الأيام القليلة الماضية، وتمت استعادة الوصول إلى الحساب هذا الصباح بمساعدة مسؤولي شركة Meta.