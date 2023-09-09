"قصص تفطر القلوب": أم مغربية تفقد زوجها وأولادها الأربعة وأخرى تبحث عن ابناءها بين الركام و"تطلب الترحم عليهم"

الزلزال المدمر والعنيف الذي ضرب مناطق وسط المغرب أسفر عن مقتل أكثر من الف شخص ومئات الاصابات الخطيرة

أثارت أم مغربية ناجية من الزلزال تعاطفا كبيرا لكونها الناجية الوحيدة من عائلتها، وذلك بعد أن فقدت جميع أسرتها المكونة من زوجها وأبنائها الأربعة ففي قرية بضواحي مراكش، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد.

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وتحدث هذه الأم الثاكلة بحسرة للقناة الأولى المغربية الرسمية وقالت إن "زوجها وأبناءها الأربعة لقوا حتفهم، بينهم ولدان وبنتان".وأضافت الناجية المغربية التي تعيش في قرية تمقرا بإقليم شيشاوة بنواحي مراكش: "بقيت لوحدي، فقدت كل ما أملكه، هذا من قضاء الله وقدره".

وأصبحت الأم المسكينة تردد بصوت متهدج وبمشاعر غلب عليها الحزن والبكاء أمام الأشخاص الملتفين حولها : "فقدت مصطفى وحسن وإلهام وغزلان وإلياس".

كما تداول المغاربة على نطاق واسع فيديو أم تبحث عن أبنائها تحت الأنقاض، وطالبت السيدة المغربية قائلة: "ترحموا على أولادي"، رسالة هذه السيدة المغربية لامست قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولاقت تفاعلا كبيرا.

وضرب الزلزال المدمر الذي وقع الليلة الماضية عدة مناطق في المغرب وهي :" الحوْز، ومرّاكْش، ووَرْزازات، وأزيلال، وشيشاوة وتارودانت، وأدى الى مصرع أكثر من الف شخص واصابة المئات بصورة خطيرة. هذا وأعلن العاهل المغربي الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الزلزال وتنكيس الأعلام الوطنية.

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