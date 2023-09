"قصص تفطر القلوب": أم مغربية تفقد زوجها وأولادها الأربعة وأخرى تبحث عن ابناءها بين الركام و"تطلب الترحم عليهم"

أثارت أم مغربية ناجية من الزلزال تعاطفا كبيرا لكونها الناجية الوحيدة من عائلتها، وذلك بعد أن فقدت جميع أسرتها المكونة من زوجها وأبنائها الأربعة ففي قرية بضواحي مراكش، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .