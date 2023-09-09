نتنياهو: "إن إسرائيل في قلب مشروع دولي غير مسبوق، وهو مشروع سيربط البنية التحتية بين آسيا وأوروبا. وهذا الارتباط سيحقق رؤية طويلة الأمد ستغير وجه الشرق الأوسط"

وأشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لبناء "ممر للسكك الحديدية والشحن" يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا ويمر عبر السعودية وإسرائيل.

وقال نتنياهو: "إن إسرائيل في قلب مشروع دولي غير مسبوق، وهو مشروع سيربط البنية التحتية بين آسيا وأوروبا. وهذا الارتباط سيحقق رؤية طويلة الأمد ستغير وجه الشرق الأوسط، ووجه إسرائيل، وهذا خبر سيقودنا نحو حقبة جديدة من التكامل والتعاون الإقليمي والعالمي الفريد وغير المسبوق.

وأود أن أشكر الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته على الجهد الكبير الذي أوصلنا إلى إعلان اليوم التاريخي. فقبل بضعة أشهر، اتصلت بنا الولايات المتحدة بشأن اغتنام هذه الفرصة التاريخية. ومنذ ذلك الحين أجرت اتصالات دبلوماسية نشطة لتحقيق الانجاز الذي تحقق اليوم.

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين: "أرحب بمقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بشأن مشروع الربط القاري الذي سيربط الهند عبر الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط. وزارة الخارجية تواصل العمل على تعزيز الربط بين دول الاتفاقيات الإبراهيمية وإسرائيل والذي سيتم اختصاره بشكل غير مسبوق، فإن زمن نقل البضائع عبر دول الخليج إلى إسرائيل ومن هناك إلى أوروبا سيقلل بشكل كبير من تكاليف النقل، وهذا جزء من رؤية السلام الإقليمي وآخر ثمرة اتفاقيات إبراهيم التي تم التوقيع عليها قبل 3 سنوات والتي تغير وجه الشرق الأوسط وتعزز الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة وتخفض تكاليف المعيشة لمواطني إسرائيل.