إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم لاستئناف التصدير من قطاع غزة

وبحسب مصادر فلسطينية فقد تسبب الإغلاق بخسائر في القطاعات الإنتاجية، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى رفع نسبة العاطلين عن العمل

عاد العمل في معبر كرم أبو سالم من جديد صباح الأحد واستؤنف تصدير البضائع من قطاع غزة، بعد قرار بإغلاقه قبل أربعة أيام على خلفية العثور على مادة متفجرة في بضاعة كانت بطريقها الى الضفة الغربية.

وفي أعقاب تقييم للوضع الأمني، الجمعة تم الإعلان عن استئناف دخول البضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم ابتداء من يوم الأحد.

وتوجهت عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع إلى المعبر منذ ساعات الصباح؛ لتسويقها في الضفة الغربية والخارج.

وبحسب مصادر فلسطينية فقد تسبب الإغلاق بخسائر في القطاعات الإنتاجية، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى رفع نسبة العاطلين عن العمل.

ويعتبر مسؤولون فلسطينيون أن عودة التصدير تضمن استمرار عملية الصناعة والإنتاج في غزة وتبعد شبح البطالة.

أوقفت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء الماضي تصدير وتسويق بضائع غزة للضفة وإسرائيل، عبر المعبر، بعد ضبط “مواد متفجرة” في شحنة للملابس كانت بطريقها الى الضفة الغربية.

يصل إجمالي صادرات قطاع غزة من مختلف الأصناف إلى 134 مليون دولار أمريكي سنوياً وفقاً لوزارة الاقتصاد الوطني بغزة.

ويشكل الجزء الأكبر من الصادرات القطاع الزراعي بحوالي 82 مليون دولار يليه الخردة 27 مليون دولار والملابس 22 مليون دولار.