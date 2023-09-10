الرئيس التركي ونظيره المصري يجتمعان على هامش قمة العشرين بعد عقد من القطيعة

وقال البيان، إن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين، فضلا عن القضايا الإقليمية والعالمية"،

أكد مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان، بأنه التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وقال البيان، إن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين، فضلا عن القضايا الإقليمية والعالمية"

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن "الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي".

وأضاف المتحدث، أن "الجانبان أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط".

‏‎تابع المتحدث الرسمي أن "اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين".

وكانت مصر وتركيا قد عقدتا عدة جولات رسمية لأجل استئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر.