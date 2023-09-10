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رئيس الموساد يهدد ايران ويكشف :"أحبطنا 27 عملية ايرانية ضد إسرائيليين ويهود"

i24NEWS

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رئيس الموساد دافيد بارنياع
Avshalom Sassoni/Flash90رئيس الموساد دافيد بارنياع

رئيس الموساد طالب متخذي القرار بأن يردوا على العمليات الايرانية حول العالم بعمليات ضد الايرانيين في قلب طهران وايران

قال رئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع في كلمة له اليوم إن "ايران تواصل جهودها التي لا تنتهي، بواسطة خلايا إرهابية، استهداف الإسرائيليين واليهود في أنحاء العالم. هي تستخدم ’الوكلاء’ للتخفي من ورائهم، هذا أمر لا يمكن أن يمر علينا". وأضاف:"نخشى بأن تبيع روسيا أسلحة لايران يمكن أن تهدد سلامتنا". وشدد رئيس الموساد :"في مواجهة النظام الايراني، ومواجهة قوته العدوانية- لا ينبغي سوى اتخاذ موقف صارم". 

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وكشف بارنياع :"فقط في العام الماضي أحبطنا 27 عملية لخلايا عملت كوكلاء لايران ضد إسرائيليين ويهود في أنحاء اوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، حان الوقت لتحصيل ثمن من الإيرانيين بطريقة مختلفة : استهداف إسرائيليين ويهود من قبل وكلاء أو ايرانيين سيؤدي لأنشطة ضد الايرانيين الذين يرسلون- من المستوى المنفذ حتى متخذي القرارات، ايضا في قلب ايران وطهران". 

وطالب خلال تصريحاته دول العالم الحر التوقف من التوجه لايران بسبب تصرفاتها، وـأشاد بنشاط الولايات المتحدة الحاسم لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج "في مواجهة الإرهاب الذي تحاول ايران تعزيزه في المجال البحري". 

وتطرق بارنياع أيضا في كلمته بتوسع إلى الأسباب التي قادت بأن يشعر النظام الايراني بمزيد من الثقة خلال العام الماضي، والتي شملت صفقات الأسلحة التي أبرمتها ايران مع روسيا، وقمع احتجاجات الحجاب وفي هذا السياق قال :"كلما تعززت الثقة بالنفس الايرانية تتزايد الجهود لنشر الإرهاب في أنحاء العالم بسبب الشعور أن الثمن الذي سيتم دفعه لن يكون مرتفعا". 

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