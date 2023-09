ترحما على ضحايا زلزال المغرب.. إقامة صلاة الغائب بالمسجد الأقصى

أقيمت بالمسجد الأقصى المبارك، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد، صلاة الغائب على أرواح شهداء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

وأقيمت الصلاة بحضور مسؤولي مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس، ودائرة أوقاف القدس، ومنسق وأطر وكالة بيت مال القدس الشريف، ومتولو الوقف المغربي في القدس، وأفراد من العائلات المغربية في المدينة، وأعداد كبيرة من أهل القدس وزوارها.

وقام المصلون بالدعاء للضحايا برحمة، وأن يلهم ذويهم، وكافة المغاربة الكرام، الصبر والسلوان ويشفي المصابين، ويحفظ المملكة المغربية من كل بلاء وابتلاء، ويُعين قيادتها وعلى رأسها العاهل المغربي الملك، محمد السادس، على تجاوز هذه المحنة، التي لا راد لقضاء الله فيها.

ومن جانب آخر، تلقت مكاتب وكالة بيت مال القدس الشريف، منذ فجر أمس رسائل التضامن من مؤسسات وشخصيات فلسطينية من القدس الشرقية مع المملكة المغربية إثر الزلزال الذي ضرب جهات من البلاد.

وأعربت هذه الشخصيات والمؤسسات عن تعازيها ومواساتها الصادقة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، والشعب المغربي، إثر هذه الكارثة التي خلفت ضحايا في الأرواح والممتلكات.

وبلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصا، وعدد الجرحى 2421، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.