أول وفد إسرائيلي رسمي يزور السعودية بشكل علني لحضور قمة اليونسكو

من جانبه، كتب مراسل هيئة البث الإسرائيلي (مكان) أميشاي شتاين: "حدث تاريخي: وصول وفد رسمي إسرائيلي إلى السعودية لحضور مؤتمر لليونسكو".

وصل وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية وهيئة الآثار الإسرائيلية، اليوم الأحد، إلى السعودية لحضور اجتماع للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، حسب مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي في إسرائيل، باراك ديفيد.

وقال المراسل إنها "المرة الأولى التي يزور فيها وفد حكومي إسرائيلي السعودية بشكل رسمي وعلني".

من جانبه، كتب مراسل هيئة البث الإسرائيلي (مكان) أميشاي شتاين: "حدث تاريخي: وصول وفد رسمي إسرائيلي إلى السعودية لحضور مؤتمر لليونسكو".

وقال مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية، إن "الوفد الذي يضم تسعة أشخاص من وزارة الخارجية، يتواجد في المملكة لحضور اجتماع المنظمة الدولية بصفة "مراقبين".