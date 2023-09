الشاباك :صورة القائدة العسكري لمنطقة المركز بالزي النازي نشرتها جهات ايرانية

بعد تحقيق وفحص نفذه جهاز الأمن العام- الشاباك، بخصوص الصورة الشخصية التي نشرت لقائد منطقة المركز في الجيش الإسرائيلي يهودا فوكس وهو يرتدي زيا نازيا، ومن المقدر بدرجة عالية جدا أن الحديث يدور عن حساب وهمي تديره جهات ايرانية.

في البيان الذي نشره الشاباك ذكر :"تجدر الإشارة إلى أنه منذ بعض الوقت ايران تعمل ايران على الترويج لحملة شاملة في مواقع التواصل، تهدف الى تقسيم المجتمع الإسرائيلي وتقويض استقراره، ومن المرجح أن نشر هذه الصورة اليوم يأتي كجزء من هذه الحملة". وقال مسؤول أمني إسرائيلي :"استخدام رموز من الفترة المظلمة للمحرقة والنازية، يعلمنا حول طبيعة ونوايا النظام الايراني".

وفي وقت سابق نشر ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلي بيان قال فيه إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يطالب بإجراء فحص وتحقيق لموضوع التغريدة التي نشرت ضد الجنرال يهودا فوكس، رئيس الحكومة نتنياهو يدين التحريض ويقدم دعما لقادة الجيش الإسرائيلي". ويشار الى أن الشرطة الإسرائيلية اهتمت بعد نشر الصورة بأن يتم حذفها من الشبكات التواصل، لكنها لم تفتح تحقيقا بالموضوع لأن الحديث عن تغريده مصدرها من خارج البلاد.