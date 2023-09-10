إضاءة جسر القدس بألوان العلم المغربي

وجاء في بيان للبلدية "القدس عاصمة إسرائيل تبعث بتعازيها وصلواتها لأسر المتضررين من الزلزال وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

أضاءت بلدية القدس، اليوم الأحد، جسر الأوتار بالمدينة بألوان العلم المغربي، في إظهار الدعم للدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي ضربها زلزال مدمر.

وجاء في بيان للبلدية إن القدس :"تبعث بتعازيها وصلواتها لأسر المتضررين من الزلزال وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف البيان "المغرب صديق حقيقي لدولة إسرائيل وللشعب اليهودي ولمدينة القدس. وسنساعد بقدر ما هو ضروري وبأي طريقة ممكنة للشعب المغربي وحكومته".

تم الكشف عن الجسر الجانبي المدعم بالكابلات في عام 2008، ومنذ ذلك الحين احتل مكانه بين المعالم العديدة في القدس.

Ava Mergy/i24NEWS صلاة للشعب المغربي في كنيس شيري داود بالقدس.

وفي يوم الأحد أيضًا، أقام عدد من كبار الحاخامات في الطائفة السفاردية الشرقية في إسرائيل صلاة من أجل المغرب في كنيس "شيري ديفيد" بالقدس.

يسعى عمال الإنقاذ في المغرب اليوم الأحد للوصول إلى الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض بعد زلزال قوي أدى إلى مقتل أكثر من 2100 شخص وتدمير قرى بأكملها.