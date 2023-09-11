تقارير فلسطينية: مواجهات وتبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مخيم عقبة جبر بأريحا

وفقا للتقارير فإن مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مخيم عقبة جبر لللاجئين الفلسطينيين تخللها تبادل إطلاق نار

قالت تقارير فلسطينية صباح اليوم الإثنين بأن الجيش الإسرائيلي ينتشر بقوات كبيرة في مدينة أريحا.

ووفقا للتقارير فإن مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مخيم عقبة جبر لللاجئين الفلسطينيين تخللها تبادل إطلاق نار.

تشهد إسرائيل في الفترة الأخيرة تصعيدا خطيرا في العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية وسط تخوفات أمنية من تدهور الأوضاع على ضوء الدعم الذي توفره إيران ووكلاؤها لصالح تشجيع الفلسطينين على تنفيذ أعمال عدائية ضد إسرائيل.

يتبع...