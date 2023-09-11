English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • تقارير فلسطينية: مواجهات وتبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مخيم عقبة جبر بأريحا

تقارير فلسطينية: مواجهات وتبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مخيم عقبة جبر بأريحا

i24NEWS

دقيقة 1
جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية.
IDF Spokesperson's Unitجنود جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وفقا للتقارير فإن مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مخيم عقبة جبر لللاجئين الفلسطينيين تخللها تبادل إطلاق نار

قالت تقارير فلسطينية صباح اليوم الإثنين بأن الجيش الإسرائيلي ينتشر بقوات كبيرة في مدينة أريحا.

ووفقا للتقارير فإن مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مخيم عقبة جبر لللاجئين الفلسطينيين تخللها تبادل إطلاق نار.

تشهد إسرائيل في الفترة الأخيرة تصعيدا خطيرا في العمليات التي ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية وسط تخوفات أمنية من تدهور الأوضاع على ضوء الدعم الذي توفره إيران ووكلاؤها لصالح تشجيع الفلسطينين على تنفيذ أعمال عدائية ضد إسرائيل. 

يتبع...

تلقت هذه المقالة 0 تعليق