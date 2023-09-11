مسؤول إسرائيلي كبير يكشف عن محادثات “الأولى من نوعها” مع الفلسطينيين لدفع التطبيع السعودي

"في اليوم الذي يتم فيه اتخاذ قرار في محكمة قانونية ضد مقاتل أو قائد أو ضابط منا - سنقطع العلاقات السياسية والأمنية مع السلطة ولن نطلب من جنودنا حمايتها من حماس"

قام مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي بتوجيه رسالة تهديد للسلطة الفلسطينية فيما يخص مواصلة سعيها لمحاكمة الجنود والضباط الإسرائيليين عبر محكمة العدل الدولية في لاهاي، مشيرا إلى أنها ستكون النهاية للسلطة الفلسطينية.

قال هنغبي مهددا في تلك الرسالة: "في اليوم الذي يتم فيه اتخاذ قرار في محكمة قانونية ضد مقاتل أو قائد أو ضابط منا - سنقطع العلاقات السياسية والأمنية مع السلطة الفلسطينية على الفور. لن نطلب من جنود الجيش الإسرائيلي حمايتهم من الجهاد أو حماس.

وهم يعيشون أيضًا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وجنود الجيش الإسرائيلي يحافظون أيضًا على وجود السلطة الفلسطينية. إذا لم نفعل ذلك فإن مصيرهم سيكون مثل ما حدث في غزة حيث تم إلقاؤهم من فوق الأسطح. ها قد تم تحذيركم".

وفي الوقت نفسه كشف هنغبي أيضًا أن هناك مناقشات مع الفلسطينيين بوساطة الأردن للمساعدة في دفع اتفاق سلام مع السعودية.

وقال مستشار الأمن القومي إن المحادثات تجري في منتدى تم إنشاؤه بمساعدة الأردن، وبحسب قوله فإن "ممثلي الدول يتحدثون بكل صراحة عما يريدون"، بهدف تحقيق التطبيع.

وأكد هنغبي وفق النشر في موقع والا: "هذه المرة لن يتركوا هذه الاتفاقيات تفلت من أيديهم. نحن نؤيد اشتمال الاتفاقية على 'مكون فلسطيني كبير'، بشرط ألا يكون هناك أي ضرر لأمن إسرائيل". أستطيع أن أقول بناء على المحادثات التي جرت في الأسابيع الأخيرة إن الأميركيين يعتقدون أن فرص التوصل إلى اتفاق بين السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل ليست ضئيلة".