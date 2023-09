الشاباك يكشف حملة تضليل إيرانية تستهدف جنرالا إسرائيليا

أعلن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "شين بيت" عن حساب شخصي وهمي يديره إيرانيون على موقع "X" (تويتر سابقًا) نشر صورة لجنرال في الجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، يشبه أدولف هتلر، لزرع الفتنة في المجتمع الإسرائيلي.

وقال الشاباك في تعليقه على منشور فوكس المزيف: "منذ فترة، تشن إيران حملة على الإنترنت تهدف إلى تقسيم الشعب الإسرائيلي وتقويض استقراره، وكانت الرسالة التي تم نشرها اليوم جزءًا من نفس الحملة".

"يهودا فوكس طاغية دكتاتوري يستخدم إجراءات دكتاتورية لإسكات أولئك الذين ينشرون انتقادات له"، نشر روبوت إيراني باسم إيلا ليفي على موقع X، مع صورة تصور قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي بهيئة هتلر.