الشاباك يكشف حملة تضليل إيرانية تستهدف جنرالا إسرائيليا

"منذ فترة تشن إيران حملة على الإنترنت تهدف إلى تقسيم الجمهور الإسرائيلي وتقويض استقراره، وكانت الرسالة التي تم نشرها اليوم جزءًا من نفس الحملة"

أعلن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "شين بيت" عن حساب شخصي وهمي يديره إيرانيون على موقع "X" (تويتر سابقًا) نشر صورة لجنرال في الجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، يشبه أدولف هتلر، لزرع الفتنة في المجتمع الإسرائيلي.

وقال الشاباك في تعليقه على منشور فوكس المزيف: "منذ فترة، تشن إيران حملة على الإنترنت تهدف إلى تقسيم الشعب الإسرائيلي وتقويض استقراره، وكانت الرسالة التي تم نشرها اليوم جزءًا من نفس الحملة".

"يهودا فوكس طاغية دكتاتوري يستخدم إجراءات دكتاتورية لإسكات أولئك الذين ينشرون انتقادات له"، نشر روبوت إيراني باسم إيلا ليفي على موقع X، مع صورة تصور قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي بهيئة هتلر.

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وفي أعقاب الحادث، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء تحقيق في المنشور، الذي تم حذفه منذ ذلك الحين.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "نتنياهو يطالب بإجراء تحقيق في التغريدة التي نشرت ضد اللواء يهودا فوكس". وأضاف أن "رئيس الوزراء يدين التحريض على الكراهية ويقدم دعمه الكامل لقادة الجيش الإسرائيلي".

نشأ هذا المنشور من حساب يضم 600 متابع فقط، وقد التقطته وسائل الإعلام والسياسيون الإسرائيليون، مثل زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي اتهم التحالف ومؤيديه بتصوير جنرال الجيش الإسرائيلي على أنه نازي.

وانتقد نشطاء من مستوطنات الضفة الغربية فوكس، بصفته رئيس القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، بسبب الموجة الأخيرة من الهجمات الفلسطينية المسلحة، واتهموه بالفشل في قمع الفلسطينيين. كما ردد العديد من السياسيين اليمينيين في الائتلاف هذا النقد.