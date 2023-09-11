لبنان: تجدد الاشتباكات في عين الحلوة تتسبب في مقتل 7 على الأقل

وقال مصدر أمني لبناني ومصدران فلسطينيان إن "اثنين من القتلى على الأقل من المدنيين".

شهد مخيم عين الحلوة جنوب لبنان تجدد الاشتبكات، والتي استخدم فيها القذائف والأسلحة الرشاشة ورصاص القنص، حيث أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات.

وقال مصدر أمني لبناني ومصدران فلسطينيان إن "اثنين من القتلى على الأقل من المدنيين".

وفي هذا السياق، أوضح المصدر الأمني اللبناني أن "شخصا قتل يوم السبت عندما وصلت رصاصة طائشة جراء الاشتباكات إلى بلدة قريبة من المخيم".

وذكر بيان للجيش اللبناني أن "خمسة جنود أصيبوا، أحدهم في حالة حرجة، إثر سقوط ثلاث قذائف في مركزين عائدين لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم".

فيما من المقرر أن يصل مسؤول كبير من حركة فتح إلى لبنان اليوم الاثنين، كما سيعقد القائم بأعمال مدير الأمن العام اجتماعا طارئا بهذا الشأن.

وقالت الأونروا إن الفصائل المسلحة استولت على ثماني مدارس تابعة لها، ما أجبر الوكالة على توفير بدائل لاستضافة الطلاب مع اقتراب بداية العام الدراسي.

يذكر أن مخيم عين الحلوة شهد عدة جولات من الاشتباكات منذ أواخر يوليو/تموز بين حركة فتح ومقاتلين إسلاميين خلفت أكثر من عشرة قتلى.

ويعد مخيم عين الحلوة هو الأكبر من بين 12 مخيما للفلسطينيين في لبنان، ويستضيف حوالي 80 ألفا من إجمالي ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني في أنحاء البلاد، بحسب الأونروا.