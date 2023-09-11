السفير السعودي الجديد في طهران يقدم نسخة أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية السعودية وصول سفيرها المعين لدى إيران، عبد الله العنزي، إلى العاصمة طهران؛ لمباشرة مهام عمله.

أفادت ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن السفير السعودي الجديد في طهران عبد الله بن سعود العنزي قدم نسخة من أوراق اعتماده، أمس الأحد، إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأضافت الوكالة أن سفير السعودية الجديد لدى إيران التقى عبد اللهيان في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية وخلال اللقاء قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني، حسب المصدر نفسه.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية السعودية وصول سفيرها المعين لدى إيران، عبد الله العنزي، إلى العاصمة طهران؛ لمباشرة مهام عمله.

في 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، عقب مباحثات برعاية صينية في بكين.