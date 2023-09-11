كشف وزير الأمن الإسرائيلي في صور مطارا ايرانيا جنوب لبنان تستخدمه ضد إسرائيل

كشف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت أن مطارا ايرانيا أقيم في جنوب لبنان، واستعرض غالانت خلال مشاركته في مؤتمر أمني صورة للمطار وقال :"يمكن الرؤية في الصور علم ايران يرفرف على مسارات الطيران التي يخطط نظام آية الله للعمل منها ضد مواطني إسرائيل. وبكلمات أخرى- لبنانية، السيطرة-ايرانية، الهدف-إسرائيل".

Ministry of Defense Spokesperson صور المطار الايراني الذي استعرضه غالانت

وأضاف غالانت بتصريحاته إن "ايران تشكل اليوم أكبر تهديد على دولة إسرائيل، على الاستقرار الاقليمي وعلى النظام العالمي، وبرعاية التغييرات في الشرق الأوسط، ايران تدير عملية سيطرة جغرافية وأيديلوجية على دول المنطقة، وتروج لعمليات إرهابية في أنحاء العالم، وتحاول تفكيك الدول القائمة. الهدف الايراني هو خلق حرب استنزاف ضد إسرائيل، في كل حدودها، وفي المقابل مواصلة تطوير سلاح نووي والتجهز به".

وأضاف غالانت :"الاستفزازات المتكررة من جانب حزب الله على الحدود الشمالية، هي عمل متعجرف وخطير لحزب الله، بتشجيع ايراني. نصر الله على ما يبدو نسي ما هي موازين القوى الحقيقية بين إسرائيل وحزب الله ". وأضاف "إنه يريد تصوير نفسه على أنه ’حامي لبنان’. لكن عمليا يحتجز لبنان ومواطنيه كرهائن لدفع مصالح ايران والشيعة. إن قام بخطأ، سيصبح ’مدمر لبنان’".

وأوضح غالانت :"ان وصلنا الى صدام، لن نتردد باستخدام القوة المميتة للجيش الإسرائيلي- حزب الله ولبنان سيدفعون الثمن غاليا ومؤلما، أي من وراء موجة الإرهاب التي ضربت يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) ، تقف ايران: التمويل، الوسائل القتالية والتوجيه، والهدف زرع الدمار والإرهاب ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".