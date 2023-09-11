English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

العاصفة "دانيال" تصل مصر بعد تسببها بالدمار في ليبيا

i24NEWS

دقيقة 3
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها مكتب رئيس الوزراء الليبي المؤقت في بنغازي في 11 سبتمبر 2023 منظرًا للمركبات المدمرة والمباني المتضررة في مدينة بنغازي شرقي البلاد
The Press Office of Libyan Prime Minister / AFPتظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها مكتب رئيس الوزراء الليبي المؤقت في بنغازي في 11 سبتمبر 2023 منظرًا للمركبات المدمرة والمباني المتضررة في مدينة بنغازي شرقي البلاد

اضرار بالغة تسببت بها العاصفة دانيال في ليبيا وهي تصل الليلة مصر وتغرق الاسكندرية ومرسى مطروح

وصلت العاصفة "دانيال" اليوم الى مصر والتي فقدت الكثير من قوتها مع دخولها الى الحدود المصرية، وذلك بعد تأثيرها المدمر في اليونان وليبيا حيث تسببت في خسائر بشرية فاذحة بلغت أكثر من الفي شخص حتى الآن في ليبيا.  

https://twitter.com/i/web/status/1701298761920815421

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية اليوم الاثنين :"أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا في مناطق من (السلوم ومطروح وسيوة)". 

ووصف الخبراء العاصفة "دانيال" بأنها "ظاهرة نادرة بالنسبة لكمية الأمطار المتساقطة خلال 24 ساعة"، إذ ضربت تحديدا مقاطعة مغنيسيا على مسافة 300 كيلومتر شمال أثينا، كما اتجهت إلى ليبيا، وأدت الى قيام السلطات على إغلاق 4 موانئ نفطية رئيسية لمدة 3 أيام 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق