العاصفة "دانيال" تصل مصر بعد تسببها بالدمار في ليبيا

اضرار بالغة تسببت بها العاصفة دانيال في ليبيا وهي تصل الليلة مصر وتغرق الاسكندرية ومرسى مطروح

وصلت العاصفة "دانيال" اليوم الى مصر والتي فقدت الكثير من قوتها مع دخولها الى الحدود المصرية، وذلك بعد تأثيرها المدمر في اليونان وليبيا حيث تسببت في خسائر بشرية فاذحة بلغت أكثر من الفي شخص حتى الآن في ليبيا.

https://twitter.com/i/web/status/1701298761920815421 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية اليوم الاثنين :"أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا في مناطق من (السلوم ومطروح وسيوة)".

ووصف الخبراء العاصفة "دانيال" بأنها "ظاهرة نادرة بالنسبة لكمية الأمطار المتساقطة خلال 24 ساعة"، إذ ضربت تحديدا مقاطعة مغنيسيا على مسافة 300 كيلومتر شمال أثينا، كما اتجهت إلى ليبيا، وأدت الى قيام السلطات على إغلاق 4 موانئ نفطية رئيسية لمدة 3 أيام