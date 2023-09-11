وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره البريطاني يسعيان إلى تعزيز العلاقات بين بلديهما

كوهين:"العلاقات بين إسرائيل والمملكة المتحدة في ذروتها حاليًا. نحن نتفق على العديد من القضايا ونعمل معًا على تعزيز المشاريع الاقتصادية والتكنولوجية المشتركة

لتعزيز العلاقات بين إسرائيل والمملكة المتحدة، التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بنظيره البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، في القدس، وأعرب كوهين عن امتنان بلاده لالتزام المملكة المتحدة الثابت بإحباط البرنامج النووي الإيراني ولرغبتها في توسيع دائرة السلام من خلال "اتفاقيات "إبراهيم"، بحسب بيان صحفي صادر عن الدبلوماسية الإسرائيلية.

وفي معرض تسليط الضوء على أهمية بريطانيا كأكبر شريك تجاري لأوروبا، حث إيلي كوهين جيمس كليفرلي على اتخاذ خطوات لتعزيز اتفاق التجارة الحرة بين البلدين. مثل هذا الاتفاق يمكن أن يزيد التجارة بشكل كبير.

وفي السياق قال إيلي كوهين: "العلاقات بين إسرائيل والمملكة المتحدة في ذروتها حاليًا. نحن نتفق على العديد من القضايا ونعمل معًا على تعزيز المشاريع الاقتصادية والتكنولوجية المشتركة" وأضاف: "بعد ثلاث سنوات من توقيع اتفاقيات إبراهيم، نعمل مع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم لتوسيع دائرة السلام والتطبيع. وبريطانيا وإسرائيل متحدتان في موقفهما بشأن أهمية وضع حد لبرنامج إيران النووي وأنشطتها الإرهابية". وانتشارها الإرهابي في الشرق الأوسط وفي أنحاء العالم".

وخلال مناقشاتهما، تناول كوهين وكليفرلي التحديات المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية. وأعرب كوهين عن تقديره للعلاقات القوية والودية بين البلدين، فضلاً عن تعاون بريطانيا على الساحة الدولية.