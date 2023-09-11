قائد الجيش الإسرائيلي:"يجب أن نكون مستعدين أكثر من اي وقت مضى لمواجهة عسكرية متعددة الجبهات"

وقال إنه "لا يجب أن نقلل من شأن أعدائنا وألا نمجد أنفسنا... من الجيد أن يعرفوا أن إسرائيل قادرة على تجنيد كافة مواردها بأي مواجهة"

تطرق رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي مساء اليوم الى "أزمة الكفاءة" في الجيش الإسرائيلي خلال كلمة له بمناسبة مرور 50 عاما على حرب الغفران موضحا لم دروس هذه الحرب ذات صلة أيضا لما يحدث حاليا، وقال :"يجب علينا أن نكون مستعدين أكثر من أي وقت مضى الى مواجهة عسكرية متعددة الجبهات وواسعة، تشمل مناورات مع اتصال قريب جدا مع العدو، الأمر الذي سيتضمن خسائر بشرية وضحايا وتتحول فيه الجبهة الداخلية الى جبهة أيضا".

وأشار الى أنه ما يجب على إسرائيل أن تستهين بتهديدات أعدائها- "بالكلمات والأفعال":"يجب أن لا نقلل من شأنهم ولا نمجد أنفسنا". وحول أزمة الكفاءة الحالية في الجيش، على خلفية احتجاجات ضباط الاحتياط ضد الثورة القضائية، بعث رسالة إلى أعداء إسرائيل قائلا :"لربما أعدائنا يميلون رؤية أفضلية بالتهديد المتعدد الجبهات ضدنا، لكن من الجيد أن يعرفوا أنه حين تكون إسرائيل مهددة هي قادرة على تجنيد كافة مواردها، ووضع الخلافات جانبا- والهجوم".

وبرأيه:"هكذا حدث في حرب يوم الغفران، هكذا سيحدث اليوم، إن تطلب الأمر". وتوجه أيضا الى اولئك المتطوعين الذين توقفوا عن أداء خدمة الاحتياط قائلا إن :"حرب يوم الغفران هي بمثابة درس حي لنا خول خطر الغطرسة، واضطراب المفاجأة الاستراتيجية والثمن الباهظ للأزمة الإدراكية، السياسية والعسكرية. والتي تنبع منها مصادر إلهامنا أيضا: روح قتال الجيش الإسرائيلي وتماسكه، وتجنده من أحل مجتمع يفهم ماهو على المحك، ويعهد بأمنه إلى جنود الجيش الإسرائيلي وضباطه ويتحد خلفهم ويدعمهم".