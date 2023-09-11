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اعتقال عراقي حاول بيع ابنته القاصر مقابل خمسة آلاف دولار

i24NEWS

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أحد أفراد الشرطة الفيدرالية العراقية يقف للحراسة أثناء مسيرة الحجاج الشيعة إلى مرقد الإمام موسى الكاظم في القرن الثامن الميلادي، في منطقة الكاظمية، شمال بغداد، في 13 فبراير 2023
AHMAD AL-RUBAYE / AFPأحد أفراد الشرطة الفيدرالية العراقية يقف للحراسة أثناء مسيرة الحجاج الشيعة إلى مرقد الإمام موسى الكاظم في القرن الثامن الميلادي، في منطقة الكاظمية، شمال بغداد، في 13 فبراير 2023

السلطات العراقية نجحت بإحباط عملية بيع فتاة من قبل والدها لجهات مجهولة مقابل خمسة آلاف دولار

أعلنت السلطات العراقية اليوم عن إحباطها عملية بيع فتاة قاصر من قبل والدها مقابل خمسة آلاف دولار في بغداد. 

وبحسب البيان الصادر عن وكالة الاستخبارات فإن :"الجهات في الوكالة والمختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في بغداد تلقت معلومات دقيقة عن قيام شخص بعرض فتاة قاصر للبيع مقابل مبلغ مالي بلغ خمسة آلاف دولار". 

وذكر البيان انه تم "تشكيل فريق عمل استخباراتي للتحري وجمع المعلومات عن مكان ووقت بيع الفتاة القاصر بهدف إحباط عملية البيع والقاء القبض على الجناة" لافتا الى أنه "بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية والاستخباراتية اللازمة، وبكمين محكم تمت الإطاحة بالمتهم الذي قام بعرض الفتاة للبيع وإحباط عملية البيع". 

ولفت البيان إلى أنه بعد إجراء التحقيق اتضح أن "المتهم هو والد الفتاة القاصر وكان ينوي عرضها للبيع لأشخاص مجهولين غير آبة ومهتم بمصير ابنته، وذلك مقابل مبلغ مالي بلغ خمسة آلاف دولار" مؤكدا أنه :"تمت أخذ أقوال وتم احالته للتحقيق مع الجهات المختصة بالاتجار بالبشر حتى يمثل أمام القضاء لينال جزاءه". 

 

 

 

 

 

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