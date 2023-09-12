إسرائيل تقترب من الحصول على الإعفاء من التأشيرة الأميركية بثمن رفع التحديات الأمنية

دخل برنامج الإعفاء من التأشيرة اعتبارا من يوم أمس الإثنين حيز التنفيذ وسيتمكن بموجبه الأمريكيون الذين يعيشون في غزة من السفر ذهابا وإيابا عن طريق مطار بن غورين

في خطوة قد تشكل تحديا للشاباك، دخل برنامج الإعفاء من التأشيرة اعتبارا من يوم أمس الإثنين حيز التنفيذ وسيتمكن بموجبه الأمريكيون الذين يعيشون في غزة من السفر ذهابا وإيابا عن طريق مطار بن غورين ودخول إسرائيل كسائحين، بل والتجول فيها لمدة 90 يوما، وفق النشر في واينت.

ويشير المسؤولون الأمنيون إلى أن عدد أولئك لا يتجاوز الـ 200 شخص، ويعتبرون من المنظور الأمني أنهم من "الذين لا يشكلون تهديدا أمنيا". كما سينطبق البرنامج أيضًا على الأمريكيين الفلسطينيين في الشتات.

ووفقا للتقرير فإن السكان الأمريكيين في غزة من فئتين: أولئك المستقرون في الخارج، فما هم مسجلون كغزيين وسيتمكنون الآن من دخول إسرائيل ما لم يكن هناك مانع أمني أو جنائي أو صحي، بينما الفئة الثانية من الغزيين قطاع غزة هو مركز حياتهم.

بالنسبة للفئة الثانية، ستناقش إسرائيل كل قضية على حدة، وسيُطلب من الأميركيين في غزة تقديم طلب مسبقاً إلى اللجنة المدنية من خلال السلطة الفلسطينية. وسيكون عنوان الطلب "الدخول إلى إسرائيل كسائح من غزة".

Wisam Hashlamoun/Flash90 فلسطينيون يشقون طريقهم عبر نقطة تفتيش إسرائيلية إلى القدس من الضفة الغربية.

يُذكر أنه في مطلع الشهر الفائت، دخل ما يزيد عن ألفي أمريكي فلسطيني إلى إسرائيل أو عبر منافذها، منذ أن وافقت السلطات الإسرائيلية على تخفيف القيود المفروضة على دخولهم عبر معابرها الحدودية، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق اتفاق إعفاء المواطنين الإسرائيليين من التأشيرة مع الولايات المتحدة.

بالرغم من تحفظات المستوى الأمني من التنازلات التي تفرضها على إسرائيل بنود برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية، فقد تم التوصل أخيراً إلى مخطط تفصيلي متفق عليه بشأن قوات الأمن لا سيما أن الحكومة الإسرائيلية تصر منذ عقود على الحصول على الإعفاء من التأشيرة الأميركية.

ووفقا للتقديرات، سيتم الإعلان رسميا عن إسرائيل كدولة مرشحة للإعفاء من التأشيرة الأميركية بعد عطلة عيد رأس السنة العبرية على أن يتم الإعلان بعد أسبوع، في عطلة عيد العرش، عن إسرائيل معفاة من التأشيرة.