رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية البريطاني سيناقشان التهديد الإيراني والتحديات الأمنية الإقليمية

سيزور كليفرلي أيضًا الضفة الغربية للقاء رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، كجزء من جهوده لمناقشة التحديات الأمنية الإقليمية وأهمية حل الدولتين

سبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنايمن نتنياهو مع وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، التهديد الإيراني وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية والتكنولوجية والاقتصادية، لا سيما تسليط الضوء على موضوع الذكاء الاصطناعي

ومن المقرر أن يتحدث وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر أمني في إسرائيل، بعد أن التقى، أمس الاثنين، نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين.

وخلال رحلته، سيزور كليفرلي أيضًا الضفة الغربية للقاء رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، كجزء من جهوده لمناقشة التحديات الأمنية الإقليمية وأهمية حل الدولتين.

وفي السياق قال نتنياهو: "يسعدني أن أرحب بك، وزير الخارجية كليفرلي، لأن هناك علاقات ممتازة بين بلدينا وأنا متأكد من أن زيارتك لن تؤدي إلا إلى تعزيزها"وأضاف “كلانا لديه دولتان ذكيتان تتمتعان بمجموعة مماثلة من القيم”. "نحن ديمقراطيتان قويتان ونشيطان تتعاونان وهذا شيء رائع."

وقبل رحلة كليفرلي، أكد في بيان، أنه "سيتهم إيران بتمكين الإرهاب من خلال دعمها لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين". ومع ذلك، أصر بيان نتنياهو أيضًا على أهمية منع التسلح النووي الإيراني، فضلاً عن جهود طهران لتقويض الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وقال كليفرلي قبل رحلته، بحسب ما نقلت عنه رويترز، إن "المملكة المتحدة وإسرائيل تعملان معًا بشكل وثيق للحفاظ على سلامة شعبنا". كما تعهد "بتجديد شراكتنا الأمنية الوثيقة في مواجهة التهديدات غير المقبولة من النظام الإيراني".

كما التقى المبعوث البريطاني الكبير مع نظيره الإسرائيلي لمناقشة "وقف البرنامج النووي الإيراني وأنشطة إيران الإرهابية وانتشارها الإرهابي في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم"، بحسب كوهين.

وحضر الاجتماع الدبلوماسي رفيع المستوى أيضًا الحاخام ليو دي، الذي فقد زوجته وابنتيه في هجوم إرهابي وحشي، بصفته مبعوثًا خاصًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أكد على "أهمية مكافحة الإرهاب الفلسطيني، فضلاً عن تبجيل إسرائيل. الأفراد المتورطين في قتل المدنيين اليهود"