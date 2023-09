أفادت تقارير أن السلطة الفلسطينية تلقت اليوم الثلاثاء شحنة من المركبات المدرعة والأسلحة الأمريكية عبر الأردن، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الفصائل المسلحة في قطاع غزة تدريبات عسكرية تحاكي هجومًا على إسرائيل.

ووفقا لصحيفة القدس الفلسطينية، وافقت الحكومة الإسرائيلية على شحنة الأسلحة لمساعدة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على استعادة السيطرة الأمنية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

يوم الأحد، حاولت كتيبة العياش، وهي منظمة فلسطينية تتخذ من جنين مقرا لها، إطلاق صاروخ من الضفة الغربية باتجاه بلدة إسرائيلية تدعى رام أون، بالقرب من الخط الأخضر. وهذه هي المحاولة السابعة في الأشهر الأخيرة، وسط تزايد عام في الهجمات الفلسطينية.