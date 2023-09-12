وافقت الحكومة الإسرائيلية على شحنة الأسلحة لمساعدة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على استعادة السيطرة الأمنية في جميع أنحاء الضفة الغربية

أفادت تقارير أن السلطة الفلسطينية تلقت اليوم الثلاثاء شحنة من المركبات المدرعة والأسلحة الأمريكية عبر الأردن، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الفصائل المسلحة في قطاع غزة تدريبات عسكرية تحاكي هجومًا على إسرائيل.

ووفقا لصحيفة القدس الفلسطينية، وافقت الحكومة الإسرائيلية على شحنة الأسلحة لمساعدة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على استعادة السيطرة الأمنية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

يوم الأحد، حاولت كتيبة العياش، وهي منظمة فلسطينية تتخذ من جنين مقرا لها، إطلاق صاروخ من الضفة الغربية باتجاه بلدة إسرائيلية تدعى رام أون، بالقرب من الخط الأخضر. وهذه هي المحاولة السابعة في الأشهر الأخيرة، وسط تزايد عام في الهجمات الفلسطينية.

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وتكافح السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها للحفاظ على الأمن في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتواجه مقاومة شديدة عندما تفعل ذلك، حيث تواصل الجماعات المسلحة التي تمولها إيران تهديد الاستقرار الإقليمي.

وبدأت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مناورة عسكرية تحاكي تصعيدًا واسع النطاق ضد إسرائيل. وتضمنت التدريبات إطلاق وابل من الصواريخ إلى البحر.

وجاءت التدريبات بعد يوم من مغادرة المبعوث القطري الخاص لغزة، بعد محاولته الوساطة وخفض التوترات، وكذلك في نفس يوم زيارة وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

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وشدد بيان صادر عن المملكة المتحدة على أن كليفرلي سيتحدث في مؤتمر أمني ويتهم إيران "بتمكين الإرهاب" من خلال دعمها لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، اللتين تعملان انطلاقا من قطاع غزة ولكنهما تكتسبان جماهيرية في الضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الداخلية في غزة في بيان إن الفصائل ستنفّذ مناورة مشتركة في محافظات القطاع، تستمر لأربع ساعات بدءًا من الساعة الـ7:00 صباحا، في ذكرى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

تأتي هذه التدريبات في خضم تصعيد أمني خطير يلعب فيه التوجيه والتمويل والتدريب الإيراني دورا بارزا وفق تصريح لوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين بعد الكشف المزلزل عن مطار أقامته إيران قريبا من الحدود الإسرائيلية على أرض لبنان.

أمس الإثنين كشف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت لأول مرة عن ذلك المطار الخفي في توقيت يتزامن مع تهديد أطلقه رئيس الموساد ددي برنياع ضد الزعامة الإيرانية متوعدا بتدفيعها ثمن عملياتها العدائية ضد إسرائيل والإسرائيليين في العالم في قلب طهران إن استدعى الأمر.