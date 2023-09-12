سلاح الجو الإسرائيلي يعزز ترسانته بطائرات جديدة بدون طيار من نوع سكايلارك وسبارك

تم وصف الطائرة بدون طيار بأنها "توفر القدرة على التحمل والمدى الذي تتمتع به طائرات STUAS ذات الأجنحة الثابتة مع القدرة على التحليق والإقلاع والهبوط عموديًا"

أعلنت شركة الدفاع الإسرائيلية Elbit Systems عن أحدث نسخة من سلسلة Skylark يوم الثلاثاء، في حين كشفت شركة رفائيل عن سبارك يوم الأحد. وحصل الجيش الإسرائيلي على طائرتين جديدتين بدون طيار هذا الأسبوع.

أعلنت شركةElbit Systems أنها ستقوم بإنتاج وتزويد سلاح المدفعية التابع للجيش الإسرائيلي بأحدث طائراتها التكتيكية بدون طيار (STUAS)، القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي العابر (eVTOL).

سيتم الجمع بين عرض طائرة Skylark 1 eVTOL الجديدة والصيانة "مدى الحياة" المقدمة للقوات البرية للجيش الإسرائيلي لطائرات بدون طيار STUAS أخرى من شركة Elbit، وفقًا للبيان الصحفي للشركة. تم وصف الطائرة بدون طيار بأنها "توفر القدرة على التحمل والمدى الذي تتمتع به طائرات STUAS ذات الأجنحة الثابتة مع القدرة على التحليق والإقلاع والهبوط عموديًا".

IDF Spokesperson's Unit اللواء تومر بار يضع شعار سلاح الجو الإسرائيلي على الطائرة بدون طيار "سبارك".

كما أنها توفر قدرات تحليلية على متن الطائرة تعمل على توسيع "عمليات القوة التكتيكية وتمكين النشر السريع" كجزء من مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

دشن قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، يوم الأحد، استقبال طائرة بدون طيار جديدة أخرى، تضاف إلى الجيل الخامس من الطائرات بدون طيار الإسرائيلية. ونتيجة لذلك، ستبدأ سبارك العمل مع السرب 144 في قاعدة حتسور الجوية. وقد تم تصميمها للقيام بمهام استخباراتية، ومرافقة القوات البرية، وتنفيذ الضربات والمزيد.

IDF Spokesperson's Unit الطائرة بدون طيار "سبارك" تحمل شعار سلاح الجو الإسرائيلي والسرب 144.

وقال الجنرال تومر بار: "إنه يوم عظيم ننتقل فيه إلى المستوى التالي، يوم يمتلك فيه السرب المزيد من الطائرات والأسلحة إلى جانب أعضائه الممتازين". "يوم ينتقل فيه مشروع "غيوم العاصفة" من رؤية إلى واقع رائع”، في إشارة إلى نظام متعدد الأوجه لحرب متعددة الجبهات.