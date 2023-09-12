مسؤول ليبي: "رُبع مدينة درنة اختفى ولا توجد حصيلة إجمالية للقتلى"

وقال شكيوات في تصريح صحفي،إنه "لا توجد حصيلة إجمالية للقتلى في درنة"، مضيفا "تم انتشال أكثر من ألف جثة في مدينة درنة بعد السيول.. الأمر كارثي للغاية".

أكد وزير الطيران المدني في الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان وعضو لجنة الطوارئ، هشام شكيوات، اليوم الثلاثاء، أن ربع مدينة درنة قد اختفى، بعد إعصار دانيال، الذي تسبب في خسائر كارثية.

وقال شكيوات في تصريح صحفي،إنه "لا توجد حصيلة إجمالية للقتلى في درنة"، مضيفا "تم انتشال أكثر من ألف جثة في مدينة درنة بعد السيول.. الأمر كارثي للغاية".

وأضاف المسؤول أن: "عدد القتلى كبير وكبير جدا، والجثث في كل مكان"، مبرزا "لا أبالغ عندما أقول إن 25% من المدينة قد اختفى.. العديد من المباني انهارت".

وكانت مصادر طبية ليبية أفادت بوفاة نحو 2800 شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار المتوسطي "دانيال"، الذي ضرب البلاد فجر الأحد.

في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان بطبرق عثمان عبد الجليل، إن "التقديرات الأولية تشير إلى نحو ألفي قتيل سقطوا في مدينة درنة وحدها".

وأشار إلى أن هناك "آلاف المفقودين جراء الفيضانات والسيول في درنة ناجمة عن انهيار سدين مائيين إثر إعصار دانيال، وأنه تم انقاذ أكثر من 7 آلاف عائلة"وتوقع الوزير أن "يتجاوز عدد الضحايا 10 آلاف والمفقودين نحو 100 ألف شخص".