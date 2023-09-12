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تقرير: مقتل عسكري سوري عمل بمشروع سري لحزب الله في هجوم منسوب لإسرائيل قبل شه

i24NEWS

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صواريخ في سماء دمشق
STRINGER / AFPصواريخ في سماء دمشق

ووفقا لتقارير سوري قتل أربعة عسكريين سوريين في الغارة المنسوبة لإسرائيل قبل شهر في ضواحي دمشق

ذكرت قناة "ايران انترناشيونال" المعارضة والتي تبث من لندن اليوم أنه خلال الهجوم المنسوب إلى سلاح الجو الإسرائيلي قبل شهر في سوريا، قتل مهندس من الجيش السوري كان يعمل في مشروع سري لحزب الله، هذا المشروع وفقا للتقرير، كان تعاونا بين سوريا، حزب الله وايران. 

وذكرت تقارير سورية أنه خلال الهجوم المنسوب لسلاح الجو الإسرائيلي قبل شهر، قتل أربعة عسكريين سوريين في منطقة دمشق، وقال مسؤول سوري إنه في الحدث أصيب أربعة جنود ونسب الهجوم إلى إسرائيل. ووفقا للمسؤول، الهدف كان عدة مواقع عسكرية بمنطقة العاصمة، وذكر أن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم واعترضت عددا من الصواريخ. 

وذكرت المعارضة السورية أن الهجوم استهدف مخازن أسلحة ومواقع عسكرية لمجموعات مسلحة ايرانية، ما أدى إلى مقتل اثنين آخرين هويتهما غير معروفة. وأضافوا بأن الهجوم كان في منطقة مطار دمشق، بمنطقة مطار الديماس بريف العرب وفي المنطقة الواقعة إلى الغرب منه. 

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