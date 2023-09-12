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أنباء عن إصابتين في عملية إطلاق نار في حوارة بالضفة الغربية إحداها خطيرة

i24NEWS

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جندي اسرائيلي في حوارة
Nasser Ishtayeh/Flash90جندي اسرائيلي في حوارة

عملية إطلاق نار في حوارة

اصيب إسرائيليين مساء اليوم بصورة طفيفة جراء شظايا زجاجية في عملية إطلاق نار تجاه مركبتهما في الشارع 60 بمفترق قريب من حوارة في الضفة الغربية، وفر المهاجمون وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي بمطاردتهما سعيا بإلقاء القبض عليهما. 

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وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تلقى تبليغا عن إطلاق نار بالقرب من مفترق في حوارة ، وقال إن اسرائيليين استهدفا حين استقلا مركبتهما بمفترق قرب حوارة بإطلاق نار، ما أدى الى اصابتهما بصورة طفيفة وتلقيا العلاج الطبي الأولي في المكان ونقلا الى المستشفى وباشرت قوات الجيش الإسرائيلي بمطاردة المهاجمين ونشرت الحواجز في المنطقة. 

 

وذكر بيان نجمة داوود الحمراء أنه :"في تمام الساعة 20:17 وصل بلاغ الى نجمة داوود الحمراء حول إطلاق نار، المسعفون والمضمدون الذي وصلوا الى الموقع قدموا العلاج الطبي لمصابين بالثلاثينات من عمرهما أصيبا من شظايا زجاج برأسهم، الاثنين بوعي كامل، نقلا الى مستشفى بلنسون وتوصف حالتهما بالطفيفة. .

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