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ليبيا: الدبيبة يؤكد أن السيول جرفت عددا كبيرا من الجثث إلى البحر

i24NEWS

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الناس ينظرون إلى الأضرار الناجمة عن الفيضانات الغريبة في درنة، شرق ليبيا، في 11 سبتمبر 2023.
AFPالناس ينظرون إلى الأضرار الناجمة عن الفيضانات الغريبة في درنة، شرق ليبيا، في 11 سبتمبر 2023.

وأبدى الدبيبة استعداد حكومته لإرسال كافة أنواع المساعدة إلى المناطق المنكوبة في ليبيا.

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، أن السيول جرفت عدد كبير من الجثث إلى البحر من مدينة درنة، مشيرا إلى "وجود مشكلات في كيفية انتشالها".

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وقال الدبيبة بشأن عدد ضحايا السيول التي تسبب فيها الإعصار دانيال، "لن نستعجل الإعلان عن أعداد الضحايا إلا بعد التأكد من المفقودين من قبل الجهات المختصة".

وأبدى الدبيبة استعداد حكومته لإرسال كافة أنواع المساعدة إلى المناطق المنكوبة في ليبيا.

 كما وعد رئيس حكومة الوطنية بإجراء تحقيق حول التقصير الذي تحدث وتسبب في ارتفاع عدد الضحايا بعد انتهاء الأزمة.

تصريحات الدبيبة تأتي في وقت يتوقّع أن ترتفع فيه حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل في ظل تقارير عن آلاف المفقودين، وفق ما حذّر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الثلاثاء.

وفي وقت سابق، كان قد أكد متحدث وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي طارق الخراز، الثلاثاء، أن ضحايا الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب مناطق شرق البلاد "بلغ 5200 قتيل في مدينة درنة وحدها".

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