تقرير:تفاهمات بين إسرائيل وحزب الله حول إزالة الخيمة على الحدود

التفاهمات وفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية هي بانسحاب إسرائيل من شمالي الغجر مقابل إزالة خيمة حزب الله

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية مساء اليوم أن الجانب الإسرائيلي عبر عن موافقة بالانسحاب من شمال قرية الغجر مقابل إزالة خيام حزب الله من مزارع شبعا والتي يطلق عليها إسرائيليا هار دوف.

وبحسب التقرير، هذه الأمور تم الاتفاق عليها في اجتماع ثلاثي جرى اليوم في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، ولم يصدر أي بيان رسمي لبناني حول هذا الاجتماع في لبنان، إلا أنه حدث.

ويشار إلى أن الخيمة التي نصبها تنظيم حزب الله في مزارع شبعا/هاردوف أثارت ضجة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث نصبت بمنطقة تسيطرة عليها إسرائيل على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.