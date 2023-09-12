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تقرير:تفاهمات بين إسرائيل وحزب الله حول إزالة الخيمة على الحدود

i24NEWS

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خيمة حزب الله في مزارع شبعا بالمنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل
Chaim Goldberg/Flash90خيمة حزب الله في مزارع شبعا بالمنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل

التفاهمات وفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية هي بانسحاب إسرائيل من شمالي الغجر مقابل إزالة خيمة حزب الله

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية مساء اليوم أن الجانب الإسرائيلي عبر عن موافقة بالانسحاب من شمال قرية الغجر مقابل إزالة خيام حزب الله من مزارع شبعا والتي يطلق عليها إسرائيليا هار دوف.

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وبحسب التقرير، هذه الأمور تم الاتفاق عليها في اجتماع ثلاثي جرى اليوم في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، ولم يصدر أي بيان رسمي لبناني حول هذا الاجتماع في لبنان، إلا أنه حدث. 

ويشار إلى أن الخيمة التي نصبها تنظيم حزب الله في مزارع شبعا/هاردوف أثارت ضجة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث نصبت بمنطقة تسيطرة عليها إسرائيل على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. 

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