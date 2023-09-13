ليبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات إلى 5300 قتيل في درنة جراء إعصار "دانيال"

وأضاف المسؤول أن "عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين مستمرة من قبل فرق إنقاذ محلية"

عرفت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية ارتفاعا حيث بلغ عدد الموتى 5300، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من برلمان البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الليبية في موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، نقلا عن المسؤول الإعلامي بوزارة الداخلية محمد أبولموشه، إن "عدد الوفيات بدرنة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة تجاوز 5300 قتيل وهناك آلاف المفقودين جراء الكارثة".

وأضاف المسؤول أن "عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين مستمرة من قبل فرق إنقاذ محلية"، وطالب بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة، وفق الوكالة الرسمية.

واجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال"، الأحد الماضي، عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وكان قد أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، أن السيول جرفت عدد كبير من الجثث إلى البحر من مدينة درنة، مشيرا إلى "وجود مشكلات في كيفية انتشالها".