بقايا "الإعصار دانيال" تصل مصر وإسرائيل وقطاع غزة

وصلت بقايا الإعصار المدر "دانيال" التي ضرب اليونان وليبيا بقوة وأحدث دمارا وآلاف الضحايا في ليبيا، مصر والشرق الأوسط، وتساقطت الأمطار الغزيرة منذ صباح اليوم في إسرائيل والضفة الغربية، وكانت مصر أصدرت تعليمات أمس برفع حالة التأهب في محافظات البلاد لمواجهة طقس سيئ، في حين أظهرت مقاطع فيديو بيوت غارقة في قطاع غزة جراء الأمطار الغزيرة.

