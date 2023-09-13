بقايا "الإعصار دانيال" تصل مصر وإسرائيل وقطاع غزة

العاصفة دانيال وصلت الى اليوم الى مصر وإسرائيل ورفعت حالة الاستعداد في مصر لطقس سيئ

وصلت بقايا الإعصار المدر "دانيال" التي ضرب اليونان وليبيا بقوة وأحدث دمارا وآلاف الضحايا في ليبيا، مصر والشرق الأوسط، وتساقطت الأمطار الغزيرة منذ صباح اليوم في إسرائيل والضفة الغربية، وكانت مصر أصدرت تعليمات أمس برفع حالة التأهب في محافظات البلاد لمواجهة طقس سيئ، في حين أظهرت مقاطع فيديو بيوت غارقة في قطاع غزة جراء الأمطار الغزيرة.

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الحديث يدور حاليا عن عاصفة ضعيفة نسبيا ومن المتوقع سقوط كمية كبيرة من الأمطار، وهناك مخاوف من فيضانات في جداول جنوب إسرائيل وشرقها، مع امكانية لعواصف رعدية وبرق.

بعد أن تسبب الإعصار "دانيال" بأضرار هائلة وكبيرة في اليونان، تعاضمت قوته في البحر وتسبب في هدم مناطق كاملة في ليبيا، إلا أنه ضعف ووصل الى مصر ، واليوم وصل الى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة ، رغم أنه من المتوقع أنه لن يسبب أضرار كبيرة في إسرائيل لكن سلطات محلية عديدة أصدرت أوامر وتعليمات لمواجهة العاصفة بالصورة المطلوبة.

وأصدر وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة التعليمات برفع "درجة الاستعداد في محافظات البلاد لمواجهة طقس سيئ ورياح مثيرة للأتربة".وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية، بشأن اجتماع آمنة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، تزامنا مع وصول إعصار "دانيال" قادما من ليبيا.

وأوضح البيان أن "توقعات هيئة الأرصاد الجوية تشير خلال الفترة الحالية بتعرض بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً مع وجود أتربة ورياح على محافظات مطروح والإسكندرية ".

ويشار الى أن مياه الأمطار غمرت منازل في قطاع غزة جراء الأمطار التي هطلت لعدة ساعات متواصلة، ونشر ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت تضرر بعض المنازل جراء غرقها بمياه الأمطار.

ونقلت الأناضول عن المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة إن "الطواقم تعاملت مع عشرات المهمات في غزة جراء المنخفض الذي ضرب القطاع منذ فجر الأربعاء".وأضاف: "هذه المهمات تنوعت بين غرق المنازل التي تمت إغاثتها بشكل عاجل وسريع، وسقوط أشجار".