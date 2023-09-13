رئيس الحكومة الإسرائيلية ينفي الأنباء عن تسليم إسرائيل السلطة الفلسطينية بنادق ومعدات قتالية

وكان وزراء في الحكومة الاسرائيلية انتقدوا بشدة الانباء عن تسليم إسرائيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية أسلحة ومعدات حربية

نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأنباء عن تسليم السلطة الفلسطينية أسحة ومعدات قتالية واصفا اياها بأنها "أخبار كاذبة"، وقال :"لا يوجد حدود للأخبار الكاذبة، فإليكم الحقائق، منذ إقامة هذه الحكومة، لم يتم تسليم أي قطعة سلاح واحدة للسلطة الفلسطينية".

وأضاف نتنياهو :"ما فعلناه هو تنفيذ قرار اتخذ من قبل وزير الأمن بيني غانتس (حكومة بينيت-لابيد) في كانون ثاني/يناير 2022، وتسليم عدد من المركبات المحصنة من أجل استبدالها بمركبات محصنة قديمة". وأضاف :"هذا ما قمنا به، لا دروع ولا دبابات، ولا لا بنادق كلاشينكوف، ولا شيء، لذلك في بعض الأحيان لا تكون الأخبار الكاذبة محمية أيضًا، ومن الجيد أن نكشف هذه الكذبة".

وهاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريس بوقت سابق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو متهما اياه بأن تسليم كميات كبيرة من الأسلحة للسلطة الفلسطينية وهو قرار صادقت عليه الحكومة السابقة، قرار ينفذ بهدف إرضاء رئيس معسكر الدولة بيني غانتس، وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأنه لم يتم إطلاع الوزير على القرار وهو "يغلي غضبا".

وذكرت تقارير عربية وإسرائيلية أن أجهزة الأمن الفلسطينية ستحصل على 1500 بندقية ومعدات قتالية كما سيتم تسليمهم مركبات محصنة، وكلاب لكشف المواد المتفجرة، ووسائل لتفريق المظاهرات بما يشمل الهراوات وقنابل غاز مسيلة لدموع، وذكرت "يسرائيل هيوم" أنه بإلاضافة لذلك سيتم تسليمهم معدات تجسس متطورة وسيتم تدريب خبراء سايبر.

ومن الردود الغاضبة كان رد وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الذي كتب في تغريده في منصة "اكس" مهددا :"سيدي رئيس الحكومة، إن لم تعلن بنفسك بأن التقارير حول تسليم أسلحة لمخربي السلطة الفلسطينية هي خاطئة سيكون لذلك عواقب. إن كنت تنوي التحول الى حكومة اوسلو 2، رجاء أطلع وزرائك والجمهور وسنفعل بموجب ذلك".