هذه الزيارة تأتي بعد زيارة سابقة قام بها إلى البحرين في وقت سابق من هذا الشهر

علمت i24NEWS بأن وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين يزور دولة الإمارات العربية في 22 تشرين أول/أكتوبر. ستكون هذه الزيارة الرسمية الثانية التي يقوم بها كوهين إلى إحدى دول اتفاق إبراهيم، بعد سفره إلى البحرين في وقت سابق من هذا الشهر. وتأتي الزيارة وسط الجهود المستمرة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.