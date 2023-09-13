إعصار "دانيال" يتسبب في وفاة 145 مصريا

وقال المجلس الليبي في بيانه إن "جثامين 145 مصريا وصلت إلى مركز طبرق الطبي من مدينة درنة، لقوا حتفهم غرقا هناك".

أعلن المجلس البلدي لمدينة طبرق، أقصى شرقي ليبيا، مساء الثلاثاء، وفاة 145 مصريا في مدينة درنة، جراء إعصار "دانيال".

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أكدت في وقت سابق أمس الثلاثاء، سقوط "عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين بليبيا"، معلنة مواصلة الجهود لحصر الأعداد، في ظل صعوبة الأوضاع في المناطق المنكوبة".

وقال المجلس الليبي في بيانه إن "جثامين 145 مصريا وصلت إلى مركز طبرق الطبي من مدينة درنة، لقوا حتفهم غرقا هناك".

وفي السياق، أوضح الطبيب بمركز طبرق الطبي، عبد السلام الشاعري، أن "نقل جثامين المصريين إلى طبرق، جاء تمهيدا لنقلهم جوا أو برا إلى مصر، حسب المتاح بالتنسيق مع السلطات المصرية".

وأضاف الشاعري أنه ليس لديه أي معلومات بشأن العدد الكلي للضحايا المصريين، لكنه توقع "وجود المزيد من الجثث سواء من المصريين أو أصحاب الجنسية السودانية، مع استمرار عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث في درنة".

وأردف: "الجالية المصرية في درنة كبيرة جدا لكون المدينة قريبة من مصر، وهو ما يرجح وجود المزيد من الجثث الأخرى التي لم تنتشل أو انتشلت ولم يتم التعرف على أصحابها بعد".

بدورها، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان الثلاثاء، إن "الإعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، أسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين"، دون تحديد العدد.

وأكدت أنها "تنسق مع الجانب الليبي للحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم ومتابعة جهود البحث والإنقاذ"، وأشارت إلى "انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق الليبية، وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها".

ومن جانب آخر، فقدت قرية الشريف مركز ببا محافظة بني سويف 74 شخصا من أبناءها في إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية.