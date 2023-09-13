ليبيا : حصيلة وفيات إعصار "دانيال" تخطت 6 آلاف والمفقودين بالآلاف

وقال سعد الدين عبد الوكيل، إن "حصيلة الوفيات تعتبر أولية وهذه إحصائية لكل المناطق المتضررة جراء الفيضانات ومدينة درنة سجلت العدد الأكبر"

كشف وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، سعد الدين عبد الوكيل، اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت عددا من مدن وبلدات المنطقة الشرقية تجاوز 6 آلاف، والمفقودين بالآلاف (لم يذكر عددا محددا).

وقال سعد الدين عبد الوكيل، إن "حصيلة الوفيات تعتبر أولية وهذه إحصائية لكل المناطق المتضررة جراء الفيضانات ومدينة درنة سجلت العدد الأكبر" مرجحا ارتفاع الحصيلة في الساعات القادمة.

وتابع سعد الدين عبد الوكيل، أن "المستشفيات الحكومية في المناطق المتضررة شبه معطلة ونعمل الآن على تشغيل 10 مستشفيات موزعة على عدة مدن ومناطق لكي يتم توفير الأطقم الطبية لها وكذلك سيتم توزيع 20 مركزا لتوفير الرعاية الصحية".

وأشار سعد الدين عبد الوكيل، إلى "تكليف المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقييم الوضع الوبائي داخل مدينة درنة لأن هناك حيوانات نفقت جراء الفيضانات، فضلا عن وجود جثث دخلت مرحلة التحلل".

وكان المجلس البلدي لمدينة طبرق، أقصى شرقي ليبيا، قد أعلن مساء الثلاثاء، وفاة 145 مصريا في مدينة درنة، جراء إعصار "دانيال".

فيما أفادت إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من برلمان البلاد في وقت سابق، أن حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية عرفت ارتفاعا حيث بلغ عدد الموتى 5300.