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ليبيا : حصيلة وفيات إعصار "دانيال" تخطت 6 آلاف والمفقودين بالآلاف

i24NEWS

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تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها مكتب رئيس الوزراء الليبي المؤقت في بنغازي في 11 سبتمبر 2023 منظرًا للمركبات المتراكمة على جانب الطريق الساحلي في مدينة بنغازي الشرقية في أعقاب عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" .
The Press Office of Libyan Prime Minister / AFPتظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها مكتب رئيس الوزراء الليبي المؤقت في بنغازي في 11 سبتمبر 2023 منظرًا للمركبات المتراكمة على جانب الطريق الساحلي في مدينة بنغازي الشرقية في أعقاب عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" .

وقال سعد الدين عبد الوكيل، إن "حصيلة الوفيات تعتبر أولية وهذه إحصائية لكل المناطق المتضررة جراء الفيضانات ومدينة درنة سجلت العدد الأكبر"

كشف وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، سعد الدين عبد الوكيل، اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت عددا من مدن وبلدات المنطقة الشرقية تجاوز 6 آلاف، والمفقودين بالآلاف (لم يذكر عددا محددا).

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وقال سعد الدين عبد الوكيل، إن "حصيلة الوفيات تعتبر أولية وهذه إحصائية لكل المناطق المتضررة جراء الفيضانات ومدينة درنة سجلت العدد الأكبر" مرجحا ارتفاع الحصيلة في الساعات القادمة.

وتابع سعد الدين عبد الوكيل، أن "المستشفيات الحكومية في المناطق المتضررة شبه معطلة ونعمل الآن على تشغيل 10 مستشفيات موزعة على عدة مدن ومناطق لكي يتم توفير الأطقم الطبية لها وكذلك سيتم توزيع 20 مركزا لتوفير الرعاية الصحية".

وأشار سعد الدين عبد الوكيل، إلى "تكليف المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقييم الوضع الوبائي داخل مدينة درنة لأن هناك حيوانات نفقت جراء الفيضانات، فضلا عن وجود جثث دخلت مرحلة التحلل".

وكان المجلس البلدي لمدينة طبرق، أقصى شرقي ليبيا، قد أعلن مساء الثلاثاء، وفاة 145 مصريا في مدينة درنة، جراء إعصار "دانيال".

فيما أفادت إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من برلمان البلاد في وقت سابق، أن حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية عرفت ارتفاعا حيث بلغ عدد الموتى 5300.

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