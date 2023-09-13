تجهيز فرق بحث وإنقاذ من "الجزائر وتونس" بغرض التوجه إلى ليبيا

في هذا السياق، قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إن "الوزير كمال الفقي أشرف على عملية إرسال فريق مختص في البحث والإنقاذ مصنف دوليا"

أكدت كل من الجزائر وتونس تجهيز فرق بحث وإنقاذ بغرض التوجه إلى الجارة ليبيا للمشاركة في دعم جهودها للتغلب على الخسائر الناجمة عن الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب عدة مناطق شرقي البلاد.

في هذا السياق، قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إن "الوزير كمال الفقي أشرف على عملية إرسال فريق مختص في البحث والإنقاذ مصنف دوليا، على متن طائرة عسكرية على إثر الإعصار الذي شهدته مدن ليبية وما خلّفته الفيضانات من أضرار وخسائر بشرية ومادية هائلة".

وأضافت الوزارة أن الفريق "يتكون من 52 فردا من كوادر وأعوان تابعة للدفاع المدني إضافة لثلاثة أطباء وفريق غوص وفريق شفط مياه مجهز بمضخات مائية عالية المنسوب".

وتابعت الوزارة أنه "سيتم استعمال أجهزة رصد حرارية متطورة وطائرة مسيّرة للكشف عن الضحايا التي جرفتها المياه، إضافة إلى مستشفى ميداني تابع للدفاع المدني للمساهمة في عمليات الإغاثة والإحاطة بالمصابين".

ومن جهتها، أعلنت إدارة الحماية (الدفاع) المدنية بالجزائر، تجهيز فريق بحث وإسعاف وإنقاذ لدعم ليبيا إثر الإعصار المتوسطي الذي ضرب مدن فيها.

وأوضحت الإدارة في بيان نشرته على "فيسبوك"، أنه "تطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد ودعما لدولة ليبيا الشقيقة إثر الإعصار الذي مس عدة مدن، تم تجهيز فريق البحث والاسعاف متكون من 113 عنصر بمختلف الرتب و التخصصات".

وأضافت إلى أن الفريق يضم غطاسين وفرقة للكلاب المدربة وأخرى طبية متخصصة في الكوارث وأفراد للبحث والانقاذ، فضلا عن عتاد خاص بالتدخل في الفيضانات، لكنها تشرك إدارة الدفاع المدني الجزائرية تاريخ توجه الفريق المخصص إلى ليبيا.