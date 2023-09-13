نتنياهو :"السلام مع السعودية سيغير وجه الشرق الأوسط والعالم برمته"

كما تطرق الى الوضع الأمني وقال إن "إسرائيل ستواصل عملها لفرض الأمن في المنطقة"

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بكلمة له اليوم الى الوضع الأمني والاتصالات مع السعودية وقال بحديثه عن الوضع الأمني :"نواجه تحديات كبيرة وفرص كبيرة، التحدي الأول والأهم هو قبل أي شيء الأمن، هناك جهود تقودها ايران وأذرعها لتعميق الإرهاب، خصوصا في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) وليس فقط هناك، ونحن نواجهها بقوة، قمنا منذ بداية العام بتصفية قرابة 170 إرهابيا، لكن اليد ما زالت تتحرك، هذا صراع لا يتوقف، وسنحاسب القتلة ومرسليهم".

وأضاف نتنياهو :"في المقابل يوجد لدينا فرصة جيدة، وهذه الفرصة ستكون بعد توصلنا الى اتفاقيات إبراهيم، نحن نعمل سوية مع أصدقائنا الأمريكيين لتوسيع دائرة السلام بصورة تغير وجه إسرائيل ووجه الشرق الأوسط وبشكل كبير العالم، نحن نسعى للسلام مع المملكة العربية السعودية، وهو ما سيمهد الطريق لتحويل المنطقة برمتها إلى ممر ضخم للبنية التحتية الحيوية. إسرائيل تصبح بداية الجسر للعالم، هذا تغيير عظيم، سيشعر بهذا كل واحد منكم".

كما تطرق في نفس الكلمة الى الاتصالات للتوصل الى تسوية حول الاصلاحات القضائية وقال :"في الديموقراطية يوجد دائما خلافات، هذا ما يميز الديموقراطية, لكن إن اتفقنا على الاتفاق، يمكننا التوصل الى توافق، وهذا هو طموحنا وأعتقد أن هذا أمر ممكن".