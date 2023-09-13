مكتب تمثيل المملكة المغربية في رام الله يفتح بيت عزاء غدا الخميس لضحايا زلزال الحوز

تقرر فتح بيت عزاء بقاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني برام الله غدا الخميس انطلاقا من الساعة الثالثة مساء على الثامنة بهدف تمكين الاشقاء الفلسطينيين من العزاء

أعلن مكتب تمثيل المملكة المغربية في رام الله في رسالة توصلت بها i24NEWS، اليوم الأربعاء، أن المكتب سيفتح بيت عزاء "على إثر فاجعة الزلزال المدمر التي ضربت أجزاء من التراب الوطني المغربي وخلفت خسائر جسيمة في الأرواح والبنيان" وتابع" فقد تقرر فتح بيت عزاء بقاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني برام الله غدا الخميس انطلاقا من الساعة الثالثة مساء على الثامنة مساء بهدف تمكين الاشقاء الفلسطينيين من قيادة ومسؤولين ومواطنين من تقديم واجب العزاء في فقدان إخوانهم المغاربة ضحايا هذا المصاب الجلل".

ولليوم الخامس تستمر عمليات انقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين وفتح الطرقات جراء زلزال الحوز بالمغرب، حيث أكدت وزارة الداخلية المغربية أن عدد القتلى ارتفع إلى 2862 شخصا من بينها 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة.، و 2562 جريحا، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.