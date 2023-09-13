الفصائل الفلسطينية "تلتزم" بوقف إطلاق النار في مخيم اللاجئين بلبنان

أضاف البيان أن مسؤولين فلسطينيين كبارا، بينهم عزام الأحمد زعيم فتح وموسى أبو مرزوق زعيم حماس، التقوا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في بيروت

بعد نحو أسبوع من تجدد الاشتباكات الدامية، وافقت الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة للاجئين بلبنان على وقف إطلاق النار، حسبما أفاد بيان يوم الأربعاء.

وتم التعبير عن "الالتزام الكامل بتثبيت وقف إطلاق النار"، واتفقت الفصائل الفلسطينية على "العمل على تسهيل عودة من أجبروا على ترك منازلهم، وإخلاء المدارس في أسرع وقت ممكن" من خلال بيان مشترك أصدرته حركة فتح وحركة حماس.

شدّد البيان على "تسليم المتهمين باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي للقضاء اللبناني.

(AP Photo/Bilal Hussein) مقاتلون من حركة فتح الفلسطينية يتخذون مواقعهم خلال اشتباكات مع مسلحين إسلاميين في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة صيدا الساحلية الجنوبية، لبنان.

وعادت الاشتباكات الدامية مطلع سبتمبر/أيلول إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الواقع على مشارف مدينة صيدا الساحلية في لبنان. وكان أعضاء فتح يقاتلون عناصر من المتشددين الإسلاميين، في حين ظلت منظمة حماس بعيدة عن القتال.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد قُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 85 آخرين، بينهم مقاتلون ومدنيون.

وأضاف البيان أن مسؤولين فلسطينيين كبارا، بينهم عزام الأحمد زعيم فتح وموسى أبو مرزوق زعيم حماس، التقوا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في بيروت، قائلا إن الفصائل اتفقت أيضا على “مواصلة التنسيق مع الدولة اللبنانية”.

وبقي الجيش اللبناني خارج المخيمات الفلسطينية، تاركا للفصائل مسؤولية الأمن، وفقا لاتفاقية طويلة الأمد. ومع ذلك، ومع اندلاع الاشتباكات القاتلة للمرة الثانية هذا الصيف، شارك العديد من المسؤولين في المفاوضات، بما في ذلك رئيس الوزراء اللبناني المؤقت نجيب ميقاتي.

(AP Photo/Bilal Hussein) جندي من الجيش اللبناني يقف حارسا عند مدخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين خلال اشتباكات بين أعضاء حركة فتح الفلسطينية ومسلحين إسلاميين بالقرب من مدينة صيدا الساحلية الجنوبية، لبنان.

يؤوي عين الحلوة 54,000 لاجئ مسجل وآلاف آخرين فروا من سوريا في السنوات الأخيرة. اندلعت الاشتباكات الأخيرة أولاً في يوليو/تموز بعد مقتل أحد المتشددين الإسلاميين، ثم أعقبها كمين أسفر عن مقتل خمسة من أعضاء فتح، من بينهم أبو أشرف العرموشي، ثم اندلعت من جديد في سبتمبر/أيلول.